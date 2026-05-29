Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Lawan Oman & Mozambik, Timnas Indonesia Kehilangan Jay Idzes

Jumat, 29 Mei 2026 – 20:36 WIB
Menjelang Lawan Oman & Mozambik, Timnas Indonesia Kehilangan Jay Idzes - JPNN.COM
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Kabar kurang sedap datang dari Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026.  Timnas Indonesia dipastikan kehilangan Jay Idzes.

Bek andala sekaligus salah satu pilar pertahanan Timnas Indonesia itu dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Merah Putih akibat belum pulih dari cedera.

Absennya Jay Idzes menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia. Hal itu mengingat peran Jay yang sangat vital di lini belakang pertahanan Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Pemain yang membela Sassuolo itu masih bergelut dengan cedera tumit yang dialaminya pada penghujung musim kompetisi Serie A 2025/2026.

Cedera tersebut kembali kambuh saat Sassuolo menghadapi Parma pada 24 Mei lalu. Dalam laga itu, Idzes yang tampil sejak  awal terpaksa ditarik keluar pada menit ke-54 karena tidak mampu melanjutkan pertandingan.

Masalah pada tumit sebenarnya sudah menghantui pemain berusia 25 tahun tersebut sejak awal Mei ketika menghadapi AC Milan. Kondisi itu bahkan membuatnya harus menepi dalam dua pertandingan penting Sassuolo melawan Torino dan Lecce.

Baca Juga:

Melalui unggahan di media sosial, Idzes mengungkapkan rasa kecewanya karena gagal memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Meski begitu, dia memilih fokus menjalani pemulihan agar tidak mengambil risiko yang lebih besar.

"Kecewa tidak bisa bersama tim kali ini," tulis Idzes.

Bek Timnas Indonesia Jay Idzes dipastikan absen membela Timnas Indonesia saat FIFA match day melawan Oman dan Mozambik. Cederanya kambuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FIFA Matchday  Jay Idzes  Timnas Indonesia  Oman  Mozambik  Cedera 
BERITA FIFA MATCHDAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp