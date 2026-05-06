Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Lawan Persija, Thom Haye Ungkap Kelemahan Persib

Rabu, 06 Mei 2026 – 14:29 WIB
Menjelang Lawan Persija, Thom Haye Ungkap Kelemahan Persib - JPNN.COM
Thom Haye saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung membawa kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Hasil positif pada laga sebelumnya menjadi bekal penting bagi Maung Bandung.

Kemenangan atas PSIM Yogyakarta membuat posisi Persib tetap berada di posisi pertama klasemen Super League dengan 72 poin.

Baca Juga:

Gelandang Persib Thom Haye menilai timnya pantas meraih tiga poin pada laga tersebut.

Namun, dia mengingatkan Persib masih memiliki pekerjaan rumah, khususnya dalam penyelesaian akhir.

"Kami layak memenangkan pertandingan itu dan tentu saya senang dengan hasilnya."

Baca Juga:

"Hanya saja, kami seharusnya bisa membuatnya lebih mudah jika peluang yang ada bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, mungkin hasilnya bisa 3-0," jelasnya.

Haye menekankan pentingnya ketajaman lini depan, terutama menghadapi tim sekelas Persija yang diprediksi akan memberikan perlawanan lebih berat.

Menjelang duel panas Persija vs Persib, Thom Haye ungkap hal yang masih jadi pekerjaan rumah Maung Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Thom haye  Persija  Persib Bandung  Persija vs Persib  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp