Menjelang Lawan Persija, Thom Haye Ungkap Kelemahan Persib

Rabu, 06 Mei 2026 – 14:29 WIB

jpnn.com - Persib Bandung membawa kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Hasil positif pada laga sebelumnya menjadi bekal penting bagi Maung Bandung.

Kemenangan atas PSIM Yogyakarta membuat posisi Persib tetap berada di posisi pertama klasemen Super League dengan 72 poin.

Gelandang Persib Thom Haye menilai timnya pantas meraih tiga poin pada laga tersebut.

Namun, dia mengingatkan Persib masih memiliki pekerjaan rumah, khususnya dalam penyelesaian akhir.

"Kami layak memenangkan pertandingan itu dan tentu saya senang dengan hasilnya."

"Hanya saja, kami seharusnya bisa membuatnya lebih mudah jika peluang yang ada bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, mungkin hasilnya bisa 3-0," jelasnya.

Haye menekankan pentingnya ketajaman lini depan, terutama menghadapi tim sekelas Persija yang diprediksi akan memberikan perlawanan lebih berat.