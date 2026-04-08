Menjelang Lawan PSBS Biak, Borneo FC Dihantam Masalah Tak Terduga

Rabu, 08 April 2026 – 10:04 WIB

jpnn.com - Situasi tak terduga menghampiri skuad Borneo FC dalam persiapan menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Alih-alih langsung kembali ke Samarinda seusai laga kontra Madura United, tim berjuluk Pesut Etam memilih menetap sementara di Surabaya akibat sulitnya mendapatkan tiket pesawat.

Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengungkapkan keputusan bertahan di Surabaya diambil karena sulitnya mendapatkan penerbangan dalam waktu dekat.

"Ketersediaan tiket sangat terbatas, jadi kami memilih tetap berada di Surabaya untuk sementara waktu," jelasnya.

Setelah menunggu, pihak manajemen akhirnya mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan.

Nadeo Argawinata dan kolega dijadwalkan bertolak pada Kamis (9/4/2026) dengan rute perjalanan tidak langsung.

"Puji syukur, kami sudah mengamankan tiket untuk tanggal 9. Perjalanan akan melalui Jakarta sebelum melanjutkan ke Samarinda," tambahnya.

Meski berada jauh dari kandang, Borneo FC tidak mengendurkan persiapan.