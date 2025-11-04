Menjelang Lawan Zambia, Timnas U-17 Indonesia Diminta Nikmati Permainan Tanpa Remehkan Lawan

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi pertandingan perdana Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia.

Manajer Timnas U-17 Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa persiapan I Putu Panji Apriawan dan kolega sudah matang.

Nikmati Pertandingan di Piala Dunia

Pria kelahiran 14 Desember 1973 itu menilai, dengan persiapan maksimal, Garuda Muda menatap laga pembuka dengan rasa percaya diri.

"Kami tidak memberikan tekanan kepada para pemain. Kami ingin mereka menikmati setiap detik bermain di ajang akbar Piala Dunia."

"Tidak semua pemain punya pengalaman seperti mereka. Karena itu, kami terus memberikan masukan agar mereka tetap tenang dan bisa menampilkan permainan terbaik," ujar Zaki saat dihubungi JPNN.com.

Fokus Tanpa Meremehkan Lawan

Zaki berharap skuad asuhan Nova Arianto tetap fokus menghadapi Zambia, yang belum begitu berpengalaman di pentas Piala Dunia U-17.

Politikus partai Golkar itu menilai tim asal Afrika tersebut tetap patut diwaspadai karena memiliki keunggulan dalam postur tubuh dan kecepatan.

“Kami pernah menghadapi tim Afrika, yaitu Mali serta Pantai Gading pada laga uji coba. Saya berharap para pemain bisa memetik pelajaran dari pertandingan tersebut sebelum melawan Zambia,” ungkap Zaki.