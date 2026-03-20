Menjelang Lebaran 2026, Aktivitas Lintas Batas di PLBN Entikong Meningkat Tajam

Jumat, 20 Maret 2026 – 09:16 WIB
Aktivitas lintas batas di PLBN Entikong, Rabu 18 Maret 2026. Foto: Humas BNPP

jpnn.com - SANGGAU - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menunjukkan tren peningkatan aktivitas lintas batas pada H-3 menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi mengungkapkan bahwa pada Rabu, 18 Maret 2026, jumlah pelintas batas yang tercatat mencapai 2.121 orang.

Peningkatan ini terjadi seiring momen libur Nyepi dan Lebaran 2026 yang mendorong mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

“Arus perlintasan mulai tampak meningkat pada H-3 Lebaran. Hari ini kami mencatat sebanyak 2.121 orang melintas melalui PLBN Entikong,” ujar Teguh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3).

Secara kumulatif, sejak Pos Pelayanan Terpadu Idulfitri 2026 mulai beroperasi pada Jumat, 13 Maret 2026 hingga H-3 Lebaran, PLBN Entikong mencatatkan total 9.568 pelintas batas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.719 orang tercatat melalui jalur keberangkatan, sementara itu 5.849 orang melalui jalur kedatangan.

Teguh menilai, keberadaan Pos Pelayanan Terpadu Idulfitri 2026 berperan penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan arus perlintasan.

Pada Rabu 18 Maret menjelang Lebaran 2026, jumlah pelintas batas di PLBN Entikong meningkat tajam.

