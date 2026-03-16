Menjelang Lebaran, Bank Jakarta Kembali Dukung Program Mudik Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta kembali mendukung Program Mudik Gratis Lebaran di tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dukungan diwujudkan Bank Jakarta dalam bentuk penyediaan 20 bus dengan berbagai tujuan mudik yang diberangkatkan bersama total 709 bus yang diberangkatkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama dengan Plh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan, dan Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo beserta sejumlah Direksi BUMD DKI Jakarta di Silang Monas, Jakarta.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan komitmen Bank Jakarta dalam memberikan dukungan transportasi mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta.

Sebagai BUMD DKI Jakarta, dukungan Bank Jakarta dalam program Mudik Gratis Lebaran 2026 ini adalah wujud sinergi berkelanjutan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kemudahan bagi warga terutama dalam mendukung masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman.

Program Mudik Gratis merupakan program tahunan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan dalam memberikan kesempatan kepada warga DKI Jakarta untuk mudik gratis bertemu keluarga.

Jumlah bus yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mudik gratis 2026 ini berjumlah 709 bus, bertambah dari rencana awal sebanyak 667. Penambahan jumlah armada ini dikarenakan lonjakan warga DKI Jakarta yang mudik sebanyak 30.774 pemudik dari estimasi awal sebesar 26.000 penumpang.

Baca Juga: Bank Jakarta Dukung Kemudahan Pembayaran di Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026

Bank Jakarta menyediakan total 20 bus dengan tujuan Semarang, Solo, Lampung, Sidoarjo, Kediri, Yogyakarta, Purwokerto, dan Wonogiri. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bus yang disediakan Bank Jakarta tahun lalu.

Selain Bank Jakarta, sejumlah BUMD yang turut mendukung mudik gratis adalah PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PAM Jaya dan PT Pembangunan Jaya Ancol.