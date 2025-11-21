Menjelang Libur Nataru, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan Intensif di Tol Terpeka & Palindra

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) melakukan berbagai persiapan dan pemeliharaan pada ruas-ruas tol yang dikelola di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), khususnya Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Palembang–Indralaya (Palindra), menjelang Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kedua ruas ini merupakan jalur utama arus mudik di jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Oleh karena itu, pemeliharaan rutin, peningkatan kualitas jalan, serta beautifikasi menjadi prioritas untuk memastikan perjalanan pemudik berlangsung aman, nyaman, dan selamat.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menerangkan bahwa pemeliharaan intensif dilakukan mengingat ruas-ruas tersebut menjadi jalur strategis pada libur Nataru nanti.

Pemeliharaan meliputi pengecatan ulang tiang rambu serta barrier, pembersihan guardrail pembersihan drainase, perapihan bahu jalan hingga perbaikan perkerasan mainroad.

“Pemeliharaan dilakukan secara menyeluruh agar kualitas layanan tetap optimal. Target kami, seluruh pekerjaan rampung pada H-10 sebelum Nataru sesuai arahan pemerintah, atau tepatnya tanggal 20 November – 15 Desember 2025,” kata Mardiansyah, Jumat (21/11).

Selama pekerjaan berlangsung, Hutama Karya menerapkan pengaturan lalu lintas, memasang perambuan peringatan, melakukan sosialisasi dan publikasi informasi kepada pengguna jalan melalui Variable Message Sign (VMS) dan media sosial.

"Kami juga mastikan seluruh proses sesuai standar keselamatan kerja di tol. Hutama Karya menempatkan 25 unit VMS di sepanjang ruas Tol Terpeka dan Palindra," ungkap Mardiansyah.

Adapun untuk lokasi pemeliharaan di Tol Terpeka (Jalur A – arah Terbanggi Besar ke Kayu Agung) terdapat di: KM 293+699 sampai KM 294+294, KM 296+159 sampai KM 296+320, KM 296+317 sampai KM 296+455, dan KM 299+900 sampai KM 297+065.