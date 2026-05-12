Menjelang Man City vs Crystal Palace, Guardiola Ungkap Kabar Terbaru Soal Rodri

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City akan memainkan laga tunda Liga Inggris melawan Crystal Palace di Stadion Etihad, Manchester, Kamis (14/5) dini hari WIB.

Pelatih Manchester City Josep “Pep” Guardiola mengungkap bahwa kondisi Rodrigo “Rodri” Hernandez makin baik menjelang laga melawan Crystal Palace tersebut.

"(Kondisi Rodri, red) lebih baik. Namun, kami akan memantaunya lagi," kata Guardiola dikutip dari laman resmi City, Selasa.

Sejak mengalami cedera melawan Arsenal pada 19 April, Rodri yang juga pemenang Ballon d'Or 2024 itu sudah absen dalam empat laga terakhir Man City, termasuk saat timnya kehilangan poin penuh di Liga Inggris dalam laga tandang melawan Everton yang berakhir dengan skor 3-3.

Tidak hanya memberikan kabar terbaru soal cedera Rodri, Guardiola juga mengabarkan bahwa Abdukodir Khusanov yang mengalami cedera saat bermain melawan Everton, juga kian pulih.

Cedera itu membuat bek tengah asal Uzbekistan ini absen dalam kemenangan Man City 3-0 atas Brentford di laga terakhir.

“Juga lebih baik. Dia mendapat benturan keras saat menghadapi Everton, sekarang kondisinya membaik," tutur Guardiola.

Saat ini, Man City berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 74 poin, lima angka di bawah Arsenal yang menghuni puncak.