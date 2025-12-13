Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Menghadapi Persib Bandung, Malut United Berbagi Beras dan Minyak Goreng

Sabtu, 13 Desember 2025 – 08:58 WIB
Menjelang Menghadapi Persib Bandung, Malut United Berbagi Beras dan Minyak Goreng
Malut United berbagi kebahagiaan. Foto: malutunitedfc

jpnn.com - TERNATE - Malut United menggelar aksi kemanusiaan menjelang menjamu Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-12 Super League di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12).

Pada Jumat (12/12), seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Malut United berbagi sembako kepada masyarakat kurang mampu, di Stadion Gelora Kie Raha.

Seluruh bantuan sembako terkumpul dari kontribusi para pemain dan pelatih yang dengan sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya.

Adapun paket sembako yang dibagikan berisi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya.

Menjelang Menghadapi Persib Bandung, Malut United Berbagi Beras dan Minyak GorengFoto: malutunitedfc

"Malut United tim sepak bola yang dibangun dengan prinsip kekeluargaan. Jadi, kami berusaha berbagi kebahagiaan dengan banyak orang dan kegiatan ini akan menjadi tradisi yang kami bangun ke depannya," ujar Wakil Manajer Malut United Asghar Saleh.

Perwakilan pemain Malut United Frets Butuan menyampaikan rasa bahagia dan terharu bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Semoga kegiatan ini bisa menjadi berkah dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat Maluku Utara," kata Frets.

Jangan lupa, ya, ada laga tunda pekan ke-12 Super League Malut United vs Persib Bandung.

