Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Menjelang MotoGP Indonesia 2025, Sirkuit Mandalika Dibersihkan dengan Teknologi Canggih

Rabu, 24 September 2025 – 13:11 WIB
Menjelang MotoGP Indonesia 2025, Sirkuit Mandalika Dibersihkan dengan Teknologi Canggih - JPNN.COM
MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika. Foto: MotoGP

jpnn.com - Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mulai melakukan persiapan detail demi menyukseskan event besar MotoGP Indonesia 2025.

Seri ke-18 MotoGP 2025 itu akan berlangsung mulai 3 sampai 5 Oktober mendatang.

Penggunaan Road Sweeper

Salah satu langkah penting yang kini tengah dilakukan ialah pembersihan intensif lintasan Sirkuit Mandalika menggunakan kendaraan road sweeper berteknologi modern.

Baca Juga:

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menegaskan bahwa penggunaan road sweeper bukan sekadar formalitas, melainkan bagian vital dari standar internasional penyelenggaraan balap motor kelas dunia.

"Kendaraan ini bukan hanya menyapu, tetapi juga mendorong pasir agar terkumpul ke jalur pembuangan. Dengan begitu, lintasan benar-benar bersih dan siap dipakai," ujar Priandhi dalam keterangan MGPA.

Road sweeper tersebut dipinjamkan oleh Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR, melalui Satuan Kerja PJN Wilayah 1 NTB.

Baca Juga:

Membuat Lintasan Lebih Bersih

Priandhi menyebut kehadiran alat canggih itu sangat membantu dalam menjaga kualitas trek Mandalika agar bebas dari debu maupun butiran pasir yang bisa memengaruhi jalannya balapan.

Pembersihan lintasan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Prosesnya mengikuti kontur elevasi trek Mandalika yang unik, sehingga setiap sudut dan bagian lintasan dapat dijangkau secara maksimal.

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mulai melakukan persiapan detail demi menyukseskan event besar MotoGP Indonesia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Indonesia  MGPA  MotoGP 2025  Sirkuit Mandalika  motogp indonesia 2025 
BERITA MOTOGP INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp