Menjelang MotoGP Indonesia 2025, Sirkuit Mandalika Dibersihkan dengan Teknologi Canggih

Rabu, 24 September 2025 – 13:11 WIB

jpnn.com - Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mulai melakukan persiapan detail demi menyukseskan event besar MotoGP Indonesia 2025.

Seri ke-18 MotoGP 2025 itu akan berlangsung mulai 3 sampai 5 Oktober mendatang.

Penggunaan Road Sweeper

Salah satu langkah penting yang kini tengah dilakukan ialah pembersihan intensif lintasan Sirkuit Mandalika menggunakan kendaraan road sweeper berteknologi modern.

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menegaskan bahwa penggunaan road sweeper bukan sekadar formalitas, melainkan bagian vital dari standar internasional penyelenggaraan balap motor kelas dunia.

"Kendaraan ini bukan hanya menyapu, tetapi juga mendorong pasir agar terkumpul ke jalur pembuangan. Dengan begitu, lintasan benar-benar bersih dan siap dipakai," ujar Priandhi dalam keterangan MGPA.

Road sweeper tersebut dipinjamkan oleh Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR, melalui Satuan Kerja PJN Wilayah 1 NTB.

Membuat Lintasan Lebih Bersih

Priandhi menyebut kehadiran alat canggih itu sangat membantu dalam menjaga kualitas trek Mandalika agar bebas dari debu maupun butiran pasir yang bisa memengaruhi jalannya balapan.

Pembersihan lintasan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Prosesnya mengikuti kontur elevasi trek Mandalika yang unik, sehingga setiap sudut dan bagian lintasan dapat dijangkau secara maksimal.