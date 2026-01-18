Close Banner Apps JPNN.com
Menjelang Mudik Lebaran, PO Efisiensi Buka Rute Menuju Bandara YIA

Minggu, 18 Januari 2026 – 18:37 WIB
Menjelang Mudik Lebaran, PO Efisiensi Buka Rute Menuju Bandara YIA
PT Efisiensi Putra Utama (PO Efisiensi), penyedia layanan angkutan bus di Jawa Tengah menghadirkan rute baru menuju bandara YIA. Foto: source for JPNN

jpnn.com, KEBUMEN - PT Efisiensi Putra Utama (PO Efisiensi), penyedia layanan angkutan bus di Jawa Tengah menghadirkan rute baru menuju bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Langkah itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat Jawa Tengah yang ingin menuju bandara YIA, terlebih beberapa bulan lagi akan memasuki musim mudik lebaran 2026.

PO Efisiensi yang memiliki rute Bobotsari, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebuman dengan tujuan Yogyakarta itu akan terhubung dengan Bandara YIA.

Penanggung jawab operasional PT Efisiensi Putra Utama, Budi Rakhmat Santoso melihat animo masyarakat menuju bandara tersebut sangat tinggi.

Menurut Budi, setiap harinya ada 1.500–2.500 penumpang yang mereka angkut. 10 persen, kata dia, menuju Bandara YIA baik dari dan menuju Yogya maupun dari dan menuju Barlingmascakeb.

Oleh karena itu, Budi membuka rute baru menuju bandara.

Dia mengungapkan armada yang dioperasikan itu sudah diperbarui dengan Jetbus 5 besutan karoseri Adiputro.

“Kami melihat ada kebutuhan masayarakat Barlingmascakeb dari dan menuju Yogyakarta. Kami menghadirkan pelayanan terbaik, yang konsisten sejak awal kami beroperasi 15 tahun lalu,” ujar Budi Rakhmat Santoso.



TAGS   PO Efisiensi  Bandara YIA  Mudik Lebaran  Karoseri  Adiputro 

