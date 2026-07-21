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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menjelang Muktamar ke-35, Hasto Ingatkan Semua Pihak Jaga Keutuhan NU

Sabtu, 25 Juli 2026 – 00:30 WIB
Menjelang Muktamar ke-35, Hasto Ingatkan Semua Pihak Jaga Keutuhan NU - JPNN.COM
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara Room Diskusi Serial 7 bertajuk NU Masa Depan dan Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan semua untuk menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari upaya adu domba dan intervensi politik jelang pelaksanaan Muktamar ke-35 organisasi para nahdiyin itu.

Hal demikian dikatakan Hasto dalam acara Room Diskusi Serial 7 bertajuk NU Masa Depan dan Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7).

"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan," kata dia, Jumat.

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Hasto mengatakan NU menjadi organisasi yang punya rekam panjang untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Termasuk, NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya baik dari kalangan Kristen, Hindu, Buddha, Kepercayaan kepada Tuhan, serta komponen bangsa lainnya.

"NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa," kata dia.

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Hasto begitu kagum dengan pemikiran visioner para pendiri NU yang tergambarkan dalam logo organisasi yang dibentuk pada 1926 itu. 

“Logo NU sangat membumi, visioner dan futuristik, apalagi dengan kontribusi patriotismenya melalui Resolusi Jihad di dalam perjuangan mengusir bala tentara Sekutu yang ditunggangi NICA untuk menjajah kembali Indonesia," ujarnya dengan penuh semangat.

Sekjen DPP PDIP Hasto mengingatkan semua untuk menjaga keutuhan NU menyambut pelaksanaan Muktamar ke-35.

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TAGS   Hasto Kristiyanto  Muktamar NU  PDIP  Kiai Robikin Emhas 
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