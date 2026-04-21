Menjelang Muktamar NU, Gus Salam Dapat Pesan dari Abuya Muhtadi

Selasa, 21 April 2026 – 17:16 WIB
Gus Salam mengunjungi ulama dan sepuh NU di Banten. Foto: source for JPNN

jpnn.com - SERANG - KH Abdussalam Shohib atau biasa disapa Gus Salam mengaku mendapat pesan penting dari pengasuh PP Roudlotul Ulum Cidahu Pandeglang Banteng, sekaligus Mustasyar PBNU, yakni Abuya Muhtadi Dimyati.

Gus Salam menemui Abuya Muhtadi untuk memohon restu, minta didoakan, dan berharap dukungan terkait pencalonan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU yang kemungkinan digelar pada Agustus.

“Abuya Muhtadi Dimyati, ulama sepuh Pakubumi Banten, berpesan agar ulama NU turut menjaga ketenteraman masyarakat dan perbaikan ekonomi bangsa,” ujar Gus Salam.

Baca Juga:

"Saya menangkap pesan itu sebagai perintah, agar NU ke depan memberi tekanan dan penegasan prioritas program untuk lebih menguatkan masyarakat, sekaligus bersama pemerintah membangkitkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa,” imbuhnya.

Gus Salam juga telah bersilaturahmi dengan PWNU Banten, Sabtu (18/4) malam.

Dia mengaku mendapat banyak masukan dan gagasan dari struktural dan komunitas NU di Banten.

Baca Juga:

"Dalam bahasa saya, membangkitkan dan menggairahkan NU dilakukan dengan ideologisasi," tuturnya.

Dalam forum silaturahmi dan dialog di kediaman KH Ahmad Imron (Pengasuh PP Daarul Falahiyah Cisoka Tangerang Banten), ketua-ketua PCNU di Banten menyampaikan pentingnya sinergi.

BERITA GUS SALAM LAINNYA:

