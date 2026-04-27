Menjelang Muktamar NU, Gus Salam Didoakan Guru Wildan Banjar

Senin, 27 April 2026 – 09:45 WIB

jpnn.com - BANJAR - Safari KH Abdussalam Shohib -biasa disapa Gus Salam, menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, tiba di tanah Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu (26/4).

Gus Salam memohon doa restu, nasihat dan bimbingan para ulama dan pesantren NU dalam ikhtiarnya menjadi Ketua Umum PBNU.

Dia menemui KH Muhammad Wildan Salman, dikenal dengan panggilan Guru Wildan, yang merupakan keturunan dari Syeikh M. Arsyad Al-Banjari (Datuk Kelampayan), Martapura, Banjar Kalimantan Selatan.

Guru Wildan adalah Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Selatan.

“Saya kalau masuk ke suatu wilayah untuk menggalang kepercayaan ketua-ketua PCNU, saya akan sowan dulu kepada rais syuriyah dan kiai sepuh setempat," tutur Gus Salam.

Gus Salam mengaku mendapat pesan penting dari Guru Wildan agar menjaga dan menjalankan jam’iyyah Nahdlatul Ulama dengan landasan keilmuan berbasis pesantren serta etika-akhlaqul karimah yang kuat. Pesan ini melandasi Guru Wildan yang kesehariannya mengajar kitab-kitab besar, seperti : Ithaf al-Saadah al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, Fathul Bari Syarah Soheh Bukhori, dan lainnya.

“Guru Wildan juga berpesan agar NU dikelola dengan rasa cinta, saling mengasihi dan menguatkan ukhuwwah nahdliyyah,” ujar Gus Salam.

“Saya sudah pamit kepada beliau dan mohon izin untuk berkomunikasi dengan PCNU se-Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, juga didoakan oleh beliau agar diberi kemudahan meraih cita-cita,” imbuhnya.