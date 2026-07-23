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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menjelang Muktamar NU, Menkeu Purbaya Bertemu Gus Yahya, Bahas Apa?

Kamis, 23 Juli 2026 – 04:50 WIB
Menjelang Muktamar NU, Menkeu Purbaya Bertemu Gus Yahya, Bahas Apa? - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yanya di Kantor PBNU, Rabu (22/7). Foto: tangkapan layar kanal youtube TVNU

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan Muktamar NU yang makin dekat.

Gus Yahya menjadi salah satu sosok yang berminat untuk kembali maju dalam bursa Ketua Umum pada Muktamar NU yang akan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang.

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Seusai pertemuan dengan Gus Yahya, Purbaya mengaku bahwa kedatangannya itu hanya sebatas bersilaturahmi.

"Silaturahmi. Jadi, saya sudah lama enggak ke NU, dulu waktu pengurus sebelumnya saya datang ke sini belum jadi menteri waktu itu, sekarang jadi menteri rupanya," ucap Purbaya.

Dia menuturkan juga melakukan diskusi terkait penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan ormas.

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Ada beberapa program dari NU yang mungkin bisa didukung pemerintah karena tujuannya yang baik.

“Salah satu tujuannya adalah pengelolaan sampah jadi pupuk, bahan untuk menyehatkan tanah dan untuk bahan bangunan atau bahan board. Saya enggak tahu board PCB atau apa, tetapi yang jelas itu bagus," kata dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

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TAGS   Menkeu Purbaya  Muktamar NU  NU  Gus Yahya  Yahya Cholil Staquf  PBNU 
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