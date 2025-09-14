Menjelang Muktamar, PPP Aceh Solid Bersama Mardiono

jpnn.com, ACEH - Menjelang pelaksanaan muktamar, PPP telah melakukan konsolidasi secara menyeluruh. Fungsionaris PPP di Aceh, baik DPW maupun DPC PPP tetap berkomitmen mendukung Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP mendatang.

Hal ini sesuai dengan penegasan sikap DPC PPP se-Aceh sebagaimana yang disampaikan oleh Ilmiza sebagai sekretaris DPW PPP Aceh.

Ilmiza mengatakan bahwa mereka menegaskan sikap untuk tetap bersama Mardiono. Meskipun adanya pemberitaan yang mengatakan bahwa DPC PPP di Aceh masih terdapat perbedaan dalam dukungan calon ketua umum.

Dia menilai berita tersebut merupakan sikap tendensius yang tidak mendasar, sebab orang yang menyatakan pendapat itu sama sekali tidak pernah berkolaborasi bersama kader PPP di Aceh. Bahkan tidak pernah menjadi pimpinan PPP di Aceh.

Pendapat yang mengatakan adanya perbedaan sikap DPC PPP dalam memberikan dukungan terhadap calon ketua umum PPP mendatang, merupakan asumsi pribadi yang sangat tidak dapat dibuktikan secara fakta di lapangan.

Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu di Bireuen, DPC PPP di Aceh telah bersikap secara tegas utk mendukung Mardiono. Penegasan sikap tersebut, disebabkan perhatian dan motivasi yang diberikan Plt. Ketua Umum PPP itu untuk Aceh selama ini sangat besar.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Darmansyah M. Daud sebagai ketua DPC PPP Aceh Besar.

“Belum ada satu orang pun ketua umum PPP yang memberikan perhatian sebesar yang diberikan oleh Mardiono,” ujar dia.