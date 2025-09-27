Menjelang Muktamar PPP, Mardiono Ikut Doa Bersama Bareng Kader dan Ulama

jpnn.com, JAKARTA - Kader, ulama, dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari berbagai daerah melakukan doa bersama menyambut Muktamar X di Jakarta, Jumat (26/9) malam.

Plt Ketua Umum yang juga menjadi Caketum PPP di Muktamar X Muhammad Mardiono turut hadir dalam acara tersebut.

Mardiono menyebut doa bersama ini sebagai ungkapan niat spiritual kader untuk memohon kelancaran jalannya Muktamar X.

“Alhamdulillah malam ini semua berkumpul, para kader PPP dari seluruh Indonesia melaksanakan doa bersama. Doa ini kami panjatkan agar penyelenggaraan muktamar besok bisa berjalan sukses, lancar, dan membawa keberkahan bagi umat, bangsa, dan negara,” kata Mardiono, Jumat (26/9).

Dia menyebutkan doa bersama tidak dirancang secara khusus sebagai deklarasi dukungan, melainkan spontanitas agar Muktamar X berjalan lancar.

“Saya tidak membentuk tim sukses atau membuat deklarasi apa pun. Ini semua mengalir dari niat kader-kader dan para ulama," ujar Mardiono.

Diketahui, PPP pada 27-28 September 2025 bakal melaksanakan Muktamar X dengan agenda menentukan ketum definitif.

Mardiono mengaku siap menjadi pemimpin PPP jika kader masih menghendaki untuk melanjutkan amanah kepemimpinan partai.