JPNN.com - Politik - Parpol

Menjelang Muktamar X, DPW Kaltim Dukung Agus Suparmanto Jadi Caketum PPP

Kamis, 25 September 2025 – 20:18 WIB
Menjelang Muktamar X, DPW Kaltim Dukung Agus Suparmanto Jadi Caketum PPP - JPNN.COM
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur menyatakan dukungan untuk Agus Suparmanto sebagai caketum partai kabah. Source for JPNN

jpnn.com, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur sepakat menyatakan dukungan kepada eks Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto sebagai caketum parpol berlambang Kabah saat Muktamar X.

Langkah itu juga diikuti seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Kaltim untuk mendukung Agus seabagai ketum partai.

“Alhamdulillah, DPW PPP Kaltim bersama sepuluh DPC PPP se-Kaltim bulat sepakat mengusung bapak Agus Suparmanto untuk maju tampil memimpin PPP masa bakti 2025–2030,” ungkap Sekretaris DPW PPP Kaltim Leny Marlina kepada awak media dikutip Kamis (25/9).

Leny menuturkan kesepakatan dukungan DPW dan DPC PPP se-Kaltim diungkapkan setelah mereka melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Hotel Grand Jamrud, Kota Samarinda, Rabu (24/9).

Menurut Leny, Agus dianggap sebagai figur yang tepat dan mampu mengembalikan kejayaan PPP, sehingga didukung DPW Kaltim.

“DPW PPP Kaltim menganggap bahwa Agus Suparmanto itu sosok figur yang cakap untuk memimpin PPP ke depan, dengan misi utama mengembalikan PPP ke Senayan,” ujar dia.

Leny juga merasa Agus punya kedekatan dengan ulama hingga pondok pesantren, sehingga wajar didukung sebagai Caketum PPP.

“Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa figur AS (Agus Suparmanto, red) itu sosok yang dekat dengan ulama, pondok pesantren, dan relasi politik nasional. Tentu ini sangat cocok dengan background PPP sebagai partai yang berasas dan berbasis masyarakat Islam,” ujar dia.

DPW PPP Kaltim bersama sepuluh DPC di level kabupaten dan kota provinsi tersebut sepakat mendukung Agus Suparmanto sebagai caketum saat Muktamar X.

TAGS   Agus Suparmanto  PPP  Caketum  Muktamar PPP 
