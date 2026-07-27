Menjelang Musda DPD Partai Demokrat Aceh, Pengamat Harapkan Teuku Riefky Harsya Berperan Sebagai Figur Pemersatu

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Dr. Usman Lamreung mengharapkan Teuku Riefky Harsya mampu mengambil peran sebagai figur pemersatu menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Aceh.

Menurut Usman, posisi Teuku Riefky sebagai salah satu tokoh senior Demokrat Aceh sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memberikan modal kuat untuk menjaga soliditas internal partai di tengah dinamika menjelang Musda.

"Teuku Riefky memiliki pengalaman politik yang panjang di tingkat nasional. Dengan kapasitas dan posisinya saat ini, beliau diharapkan mampu menjadi tokoh yang menenangkan situasi, menjembatani berbagai kepentingan kader, serta memastikan Musda berlangsung dalam suasana demokratis dan penuh persatuan," kata Dr. Usman Lamreung kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

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Dia menegaskan kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan memenangkan kontestasi politik, tetapi juga dari kemampuan menjaga keutuhan organisasi setelah proses demokrasi berlangsung.

Menurut Usman, kedekatan historis Teuku Riefky dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus tokoh Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan bagian penting dari perjalanan politiknya.

Namun, kata dia, tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih besar dibanding sekadar menjaga hubungan historis tersebut.

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Ke depan, menurut Usman, fokus utama adalah membangun regenerasi kepemimpinan dengan melahirkan kader-kader Demokrat Aceh yang memiliki kapasitas, integritas, dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan partai.

"Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang secara tegas menginstruksikan seluruh kader Partai Demokrat untuk senantiasa menjalankan politik yang bersih, cerdas, dan santun, serta melarang keras segala bentuk fitnah maupun tindakan yang dapat memecah belah persatuan," ujar Usman.