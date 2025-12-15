Menjelang Penayangan Film Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, Ini Bocorannya

jpnn.com, JAKARTA - Soraya Intercine Films akhirnya mempersembahkan official teaser trailer 2 film horor Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa.

Teaser trailer 2 menampilkan dialog yang dibawakan oleh Luna Maya dan Reza Rahadian.

Selain itu, tokoh Luna Maya dan Reza Rahadian diperlihatkan berada dalam posisi karakter yang bertentangan.

Dalam teaser trailer 2 Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, ada keadaan yang memaksa karakter Suzzanna melakukan perbuatan gelap akibat kondisi ketidakadilan yang diterima.

Nuansa epik film tersebut makin terasa dengan visual dan adegan-adegan yang fantastis mulai dari ledakan, melibatkan ratusan extras, hingga mengambil set hutan dan sungai.

“Kaget sekali dengan teaser trailer kedua ini. Ini akan memberikan cinema experience yang bisa lebih naik lagi dari universe Suzzanna sebelumnya. Kinoi (Azhar Kinoi Lubis) memberikan visual yang berbeda, dan semoga saat 2026 film ini rilis, ekspektasinya terpenuhi dan penonton puas,” kata Luna Maya.

“Sangat memikat dari teaser trailer kedua. Dari proses syutingnya, saya sudah membayangkan ini akan menjadi sesuatu yang epik. Sudah tidak sabar untuk melihat hasil akhirnya. Ini adalah universe Suzzanna yang lain, dan tidak terbayang dari awal dengan proses make up Luna Maya yang memakan waktu panjang, energinya luar biasa,” tambah Reza Rahadian.

Di teaser trailer 2 film Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa juga turut diumumkan jajaran pemeran yang mendampingi Luna Maya dan Reza Rahadian.