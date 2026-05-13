JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Penentuan Gelar, Persib Kehilangan 3 Pemain, Ini Langkah Bojan Hodak

Rabu, 13 Mei 2026 – 10:54 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kanan). Foto: Persib.

jpnn.com - Petaka datang di saat paling krusial bagi Persib Bandung di tengah perburuan gelar juara Super League 2025/2026.  Namun, Pelatih Bojan Hodak sudah menyiapkan skenario darurat agar asa juara tetap hidup.

Maung Bandung dipastikan kehilangan tiga pemain sekaligus menjelang dua laga penentuan. 

Nama terbaru yang masuk daftar korban ialah Layvin Kurzawa. Bek asal Prancis itu mengalami cedera hamstring saat Persib menaklukkan Persija Jakarta 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Kurzawa masuk pada menit ke-60 menggantikan Luciano Guaycochea, tetapi baru sekitar 20 menit berada di lapangan, dia kembali terkapar dan harus ditarik ke luar.

Situasi itu sempat membuat kubu Persib panik karena pertandingan tersebut menjadi salah satu laga terpenting dalam perebutan gelar.

Meski akhirnya mampu mengamankan tiga poin, Persib harus membayar mahal kemenangan tersebut.

Selain Kurzawa, dua pemain inti lainnya yakni Luciano Guaycochea dan Federico Barba juga dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning.

Sementara itu, Bojan Hodak juga tidak bisa mendampingi Persib saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

