Menjelang Pengisian Awal Waduk PLTA Batangtoru, NSHE Gelar Sosialisasi

jpnn.com, TAPANULI SELATAN - PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE) menggelar Sosialisasi Pengisian Awal Waduk sebagai bagian dari Program Kesiapsiagaan Masyarakat dan Keselamatan Bendungan menjelang pelaksanaan pengisian awal Bendungan PLTA Batangtoru 510 MW.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, ini diikuti oleh 98 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, aparat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga di sekitar area terdampak.

Sosialisasi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami lebih dekat tahapan pengisian awal waduk, sistem keselamatan bendungan, serta berbagai langkah yang telah dipersiapkan perusahaan untuk memastikan proses berjalan secara aman.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang terbuka antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat menjelang salah satu tahapan penting dalam pembangunan PLTA Batangtoru.

Manajer Sosial Komunikasi NSHE, Arie Dedy Puspita mengatakan sosialisasi ini bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga wujud komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

"Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen PT NSHE untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengisian awal waduk, aspek keselamatan bendungan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dipersiapkan," ujar Arie Dedy Puspita.

Dalam pemaparannya, Manajemen PLTA Batangtoru menjelaskan seluruh struktur utama bendungan, sistem hidromekanikal, dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun serta melalui serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang berlaku.

Pengisian awal waduk direncanakan berlangsung secara bertahap pada minggu pertama hingga minggu ketiga Juli 2026 selama kurang lebih dua minggu.