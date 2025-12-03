Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Persib Bandung vs Borneo FC, Lucho Kirim Pesan Khusus untuk Bobotoh

Rabu, 03 Desember 2025 – 17:00 WIB
Menjelang Persib Bandung vs Borneo FC, Lucho Kirim Pesan Khusus untuk Bobotoh
Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan kembali melanjutkan perburuan poin saat menjamu Borneo FC dalam laga tunda pekan kelima BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Borneo FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025).

Atmosfer GBLA Jadi Kekuatan Tambahan

Atmosfer stadion diyakini akan menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Maung Bandung.

Baca Juga:

Gelandang Persib Luciano Guaycochea melihat GBLA akan dipenuhi lautan biru Bobotoh yang siap memberikan dukungan penuh.

Pemain yang akrab disapa Lucho itu mengaku selalu merasakan energi berbeda setiap kali bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pesan untuk Bobotoh

Menurutnya, kehadiran Bobotoh menjadi suntikan semangat yang sangat berarti bagi seluruh pemain di atas lapangan.

Baca Juga:

"Mereka (Bobotoh) selalu datang untuk mendukung kami. Jadi, kami menunggu mereka pada hari Jumat," ucap Lucho.

Pemain berusia 33 tahun itu pun berharap Bobotoh kembali hadir memenuhi stadion saat Persib menjamu Borneo FC.



