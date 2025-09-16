Close Banner Apps JPNN.com
Menjelang Persib Bandung vs Lion City Sailors, Federico Barba Ingatkan Soal Ini

Selasa, 16 September 2025 – 13:33 WIB
Menjelang Persib Bandung vs Lion City Sailors, Federico Barba Ingatkan Soal Ini - JPNN.COM
Bek tengah Persib Federico Barba menggiring bola dalam sesi latihan tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Lion City Sailors bakal menjadi ujian pertama Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) Two 2025/26.

Laga perdana Grup G itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025).

Pertandingan Penting Persib

Bek asing Persib Federico Barba menegaskan duel melawan klub asal Singapura itu bukan sekadar pertandingan biasa.

Pasalnya, Maung Bandung juga membawa tekanan besar berupa target menembus fase berikutnya.

"Lion City Sailors adalah tim tangguh, kami tahu mereka punya kualitas di kompetisi Asia. Pertandingan ini akan sulit, tetapi kami juga ingin menang,” kata pemaina asal Italia itu.

Sebelumnya, Persib menutup laga pekan kelima BRI Super League dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya.

Peringatan dari Federico Barba

Namun, Barba mengingatkan kemenangan tersebut sudah lewat dan kini tim hanya punya satu fokus, yakni menaklukkan Lion City Sailors.

"Tidak ada banyak waktu untuk menikmati hasil kemarin. Sekarang saatnya menatap laga berikutnya dengan persiapan maksimal," tambahnya.

