JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Persib Bandung vs Selangor FC, Berguinho Berapi-api!

Rabu, 22 Oktober 2025 – 05:00 WIB
Berguinho saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Rosembergne da Silva a.k.a Berguinho tengah dipenuhi optimisme menjelang duel penting melawan Selangor FC pada matchday ketiga Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Selangor FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025).

Optimistis Persib Menang

Berguinho yakin Maung Bandung berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan. 

Pemain asal Brasil itu menilai kekompakan tim terus meningkat, terutama setelah beberapa laga terakhir memperlihatkan soliditas di setiap lini permainan.

"Pertandingan nanti akan sulit, tetapi kami tahu betapa kuatnya Persib ketika bermain di kandang sendiri."

"Dengan dukungan Bobotoh, kami selalu memiliki energi ekstra untuk tampil maksimal," ujar pemain bernomor punggung 97 itu.

Dukungan Bobotoh Jadi Pembeda

Bagi Berguinho, atmosfer GBLA bukan sekadar keunggulan teknis, melainkan juga dorongan emosional yang membangkitkan semangat bertarung di lapangan.

Dia menyebut dukungan ribuan Bobotoh menjadi bahan bakar utama bagi Persib untuk menampilkan performa terbaik.

