Menjelang Persib Lawan Persebaya, Pelatih Ungkap Sebuah Kendala

Kamis, 11 September 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pertandingan pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (11/9/2025).

Dengan kekuatan baru, Persib bertekad meraih kemenangan lagi setelah dua laga sebelumnya mengalami kegagalan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya akan melakoni laga yang sulit.

Tim tamu, Persebaya Surabaya ada di peringkat ke-5 dengan mengoleksi dua kali kemenangan dan satu kekalahan. Persebaya juga dihuni pemain berpengalaman.

"Pertandingan sulit besok, Persebaya sedang dalam performa yang bagus dan mereka banyak diperkuat pemain-pemain berpengalaman," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Kamis (11/9).

Menurut Hodak, laga tersebut bisa jadi kesempatan untuk melihat komposisi pemain baru yang direkrut Persib.

Di jeda kompetisi FIFA Matchday pekan lalu, tim fokus memperbaiki strategi dan memadukan antarlini yang terbilang baru.

Menurut Hodak, pihaknya hanya punya waktu yang singkat untuk menyatukan chemistry pemain.