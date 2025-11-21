Menjelang Persib Vs Dewa United, Bojan Hodak Ingatkan Pemain Tetap Waspada

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Dewa United FC dalam pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam.

Tim asuhan Bojan Hodak itu siap tampil habis-habisan demi melanjutkan tren positif yang sedang dilalui.

Setelah meraih tiga kemenangan beruntun di Liga Indonesia, pelatih ingin pemain tetap fokus meskipun tim lawan sedang terpuruk.

Hodak mengungkapkan, kekuatan yang dimiliki Dewa United, di mana musim lalu, Persib dipermalukan Dewa di hadapan pendukung sendiri dengan skor 0 - 2.

Tim berjuluk Banten Warriors itu punya lini pertahanan yang kokoh. Beberapa gelandang terbaik, dimiliki Dewa, salah satunya Nick Kuipers, yang pernah berseragam Persib.

"Mereka punya pemain yang bagus pada setiap posisi, terutama di gelandang. Jadi saya, jika kami bisa mengatasi itu, kami bisa memenangkan pertandingan," kata Bojan Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu heran dengan kondisi buruk yang tengah dialami tim asuhan Jan Olde Riekerink tersebut.

Menurutnya, Dewa United yang musim lalu finish di peringkat dua, seharusnya punya kekuatan yang lebih baik.