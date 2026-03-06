Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Persib vs Persik, Bojan: Seluruh Pemain Menunjukkan Semangat Tinggi

Jumat, 06 Maret 2026 – 21:00 WIB
Skuad Persib Bandung saat menjalani latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026). (ANTARA/HO-Persib Bandung)

jpnn.com - BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Persik Kediri pada pekan ke-25 Super League 2025/2026 tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan bahwa seluruh pemain menunjukkan semangat tinggi dalam sesi latihan, menyusul hasil positif  yang diraih tim sepanjang musim ini.

“Mereka terlihat sangat senang dan ingin bermain. Ini justru menjadi masalah bagi saya karena bingung menentukan siapa yang akan tampil di sebelas pemain pertama,” kata Bojan Hodak di Bandung, Jumat (6/3).

Dia memastikan hampir seluruh pemainnya dalam kondisi siap tampil menjelang laga melawan Persik Kediri. Menurut dia, kondisi tim saat ini cukup ideal karena sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera, sudah kembali mengikuti latihan bersama skuad.

“Julio sudah mulai gabung latihan, Marc juga sudah sepenuhnya ikut berlatih. Dia bermain di laga sebelumnya dan Kurzawa berlatih dengan normal. Sergio dan Putros akan berlatih penuh besok. Mereka hanya mengalami benturan di laga terakhir kami,” ungkapnya.

Dia pun menyebut situasi tersebut justru membuatnya memiliki tantangan tersendiri dalam menentukan komposisi sebelas pemain utama yang akan diturunkan pada pertandingan nanti.

Hodak menilai kondisi ruang ganti tim saat ini berada dalam suasana yang sangat baik sehingga berdampak positif terhadap motivasi para pemain dalam menjalani latihan.

Dia menambahkan proses pemulihan pemain yang sempat mengalami cedera berjalan dengan baik sehingga menambah kekuatan tim menjelang pertandingan penting tersebut.

