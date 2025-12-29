Menjelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Paul Munster Teringat Kenangan 6 Tahun Lalu

Senin, 29 Desember 2025 – 09:31 WIB

jpnn.com - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster mengenang memori enam tahun lalu menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta.

Juru taktik kelahiran 9 Februari 1982 itu pertama kali datang ke Ibu Kota pada 2019 saat masih menukangi Timnas Vanuatu.

Nostalgia Paul Munster

Saat itu, pelatih asal Irlandia Utara tersebut untuk pertama kalinya merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno ketika menghadapi Timnas Indonesia.

Enam tahun berselang, Munster kembali menginjakkan kaki di stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut, kali ini sebagai pelatih Bhayangkara FC.

"Sebelum saya masuk, saya bicara dengan Firza Andika. Pengalaman saya pada 2019, enam tahun yang lalu. Waktu berlalu dengan cepat," ungkap pelatih berusia 43 tahun itu.

Kini, Paul Munster akan menghadapi Persija Jakarta pada laga tunda pekan kedelapan BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persija vs Bhayangkara FC rencananya digelar Senin (29/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Misi Tiga Poin Bhayangkara FC di Kandang Persija

Mantan pelatih Persebaya Surabaya itu berharap timnya mampu mencuri tiga poin di hadapan pendukung fanatik Macan Kemayoran.