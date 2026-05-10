Menjelang Persija vs Persib, Mauricio Souza Ungkap Ancaman Besar Maung Bandung

Minggu, 10 Mei 2026 – 12:00 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta menghadapi ujian berat saat bertemu pemuncak klasemen BRI Super League 2025/2026, Persib Bandung.

Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Pertandingan ini menjadi salah satu duel paling krusial di akhir musim kompetisi.

Selain gengsi besar kedua tim, hasil pertandingan juga berpotensi memengaruhi persaingan di papan atas klasemen.

Persija datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Dalam lima laga terakhir, Macan Kemayoran mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Namun, Pelatih Persija Mauricio Souza menilai laga kontra Persib memiliki level yang berbeda dibanding pertandingan lainnya.

Dia menyebut duel ini sebagai salah satu laga dengan atmosfer rivalitas terbesar di sepak bola Indonesia.

"Kita berbicara tentang dua tim besar dengan rivalitas panjang di sepak bola Indonesia."