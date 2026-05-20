JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Piala AFF U-19 2026: Persaingan Memanas, Nova Arianto Bakal Coret 3 Nama di Timnas U-19

Rabu, 20 Mei 2026 – 10:15 WIB
Pelatih Timnas U-19 Nova Arianto. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional U-19 Indonesia Nova Arianto memberi sinyal bakal mencoret tiga nama pemain sebelum tim bertolak ke Kota Medan, Sumatera Utara, melakoni Piala AFF U-19 2026.

Saat ini, Timnas U-19 Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. TC kali ini bukan sekadar latihan biasa.

Menurut Nova, seluruh pemain tengah dalam tahap penilaian ketat demi memperebutkan tempat di skuad final Timnas U-19 Indonesia.

Sebanyak 26 pemain dipanggil mengikuti training camp sejak 10 Mei 2026. Namun, regulasi AFF hanya mengizinkan 23 nama masuk daftar resmi turnamen. Artinya, ada tiga pemain yang dipastikan tersingkir menjelang keberangkatan ke Medan.

Nova menegaskan belum ada pemain yang aman. Semua masih harus membuktikan kualitas selama sesi latihan, terutama saat tim mulai memasuki program taktikal.

"Semua pemain punya kesempatan yang sama. Nanti sebelum berangkat ke Medan akan ada tiga pemain yang kami kembalikan ke klub," ujar Nova Arianto.

Situasi ini membuat persaingan di internal Timnas U-19 Indonesia kian panas. Terlebih lagi, beberapa pemain diaspora yang merumput di luar negeri juga sudah mulai bergabung dan siap merebut posisi inti.

Nova mengungkapkan saat ini terdapat tujuh pemain diaspora yang ikut dipantau, yakni Welber Jardim, Mathew Baker, Amar Brkic, Timothy Baker, Igor Sander, Eizar Tanjung, hingga Zinadein Ardiansyah.

