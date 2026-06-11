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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Piala Dunia 2026, Haiti Mendadak Harus Ubah Desain Jersei

Kamis, 11 Juni 2026 – 11:43 WIB
Menjelang Piala Dunia 2026, Haiti Mendadak Harus Ubah Desain Jersei - JPNN.COM
Skuad Timnas Haiti. Foto: AFP/CHANDAN KHANNA

jpnn.com - Timnas Haiti harus melakukan penyesuaian di luar lapangan menjelang tampil pada Piala Dunia 2026.

Bukan soal pemain atau strategi, melainkan desain jersei yang akan dikenakan Les Grenadiers di turnamen empat tahunan itu.

Seragam yang semula disiapkan untuk mengiringi debut Haiti di Piala Dunia mendapat perhatian khusus dari FIFA saat melalui proses verifikasi perlengkapan tim peserta.

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Hasilnya, sejumlah elemen visual pada jersei tersebut diminta untuk diubah sebelum turnamen resmi dimulai.

Desain yang diproduksi apparel asal Kolombia, Saeta, awalnya memuat ilustrasi yang terinspirasi dari perjalanan sejarah Haiti dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Visual tersebut ditempatkan pada bagian bawah jersei sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas dan perjalanan bangsa Karibia itu.

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Namun, FIFA menilai unsur tersebut berpotensi bertentangan dengan regulasi yang mengatur netralitas sepak bola dari pesan-pesan yang dapat dikaitkan dengan isu politik.

Karena itu, Federasi Sepak Bola Haiti dan pihak produsen akhirnya melakukan penyesuaian agar seragam tersebut tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Timnas Haiti harus melakukan penyesuaian di luar lapangan menjelang tampil pada Piala Dunia 2026.

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TAGS   Haiti  Piala Dunia 2026  timnas haiti  Jersey Timnas Haiti  Piala Dunia 
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