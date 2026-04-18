Menjelang Piala Dunia 2026, VNGGames Siap Rilis Game Sepak Bola, Ada Rizky Ridho

Minggu, 19 April 2026 – 00:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - VNGGames, salah satu publisher game terbesar di Vietnam dan Asia Tenggara meluncurkan Total Football atau sepak bola VNG di Indonesia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.

Game sepak bola mobil itu akan hadir tersedia di App Store dan Google Play untuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada Rabu (22/4).

Product Team VNGGames, Abyan Irsyad mengungkapkan total Football VNG dirancang untuk menghadirkan pengalaman sepak bola yang lebih realistis di perangkat mobile.

"Game itu didukung teknologi AI dan motion capture yang membuat pergerakan pemain dan dinamika pertandingan terasa lebih hidup," kata Abyan dalam siaran persnya, Sabtu (18/4).

Dikembangkan oleh GALA Sports, Total Football VNG menghadirkan lebih dari 60.000 pemain profesional dunia melalui lisensi resmi FIFPro.

Game itu memiliki tampilan visual 3D dan animasi yang dirancang menyerupai pergerakan di lapangan.

Pendekatan itu memberi pemain pengalaman membangun tim dan bertanding dengan representasi pemain yang lebih autentik.

Gim itu menghadirkan sejumlah fitur menarik, seperti VAR (Video Assistant Referee), dukungan controller tambahan, serta berbagai mode permainan seperti Career, Ranked Match, dan Tournament.