Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Menjelang Piala Dunia 2026, VNGGames Siap Rilis Game Sepak Bola, Ada Rizky Ridho

Minggu, 19 April 2026 – 00:37 WIB
Menjelang Piala Dunia 2026, VNGGames Siap Rilis Game Sepak Bola, Ada Rizky Ridho - JPNN.COM
VNGGames, salah satu publisher game terbesar di Vietnam dan Asia Tenggara meluncurkan Total Football VNG di Indonesia pada pekan depan.

jpnn.com, JAKARTA - VNGGames, salah satu publisher game terbesar di Vietnam dan Asia Tenggara meluncurkan Total Football atau sepak bola VNG di Indonesia menjelang Piala Dunia FIFA 2026. 

Game sepak bola mobil itu akan hadir tersedia di App Store dan Google Play untuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada Rabu (22/4).

Product Team VNGGames, Abyan Irsyad mengungkapkan total Football VNG dirancang untuk menghadirkan pengalaman sepak bola yang lebih realistis di perangkat mobile.

"Game itu didukung teknologi AI dan motion capture yang membuat pergerakan pemain dan dinamika pertandingan terasa lebih hidup," kata Abyan dalam siaran persnya, Sabtu (18/4).

Dikembangkan oleh GALA Sports, Total Football VNG menghadirkan lebih dari 60.000 pemain profesional dunia melalui lisensi resmi FIFPro.

Game itu memiliki tampilan visual 3D dan animasi yang dirancang menyerupai pergerakan di lapangan.

Pendekatan itu memberi pemain pengalaman membangun tim dan bertanding dengan representasi pemain yang lebih autentik.

Gim itu menghadirkan sejumlah fitur menarik, seperti VAR (Video Assistant Referee), dukungan controller tambahan, serta berbagai mode permainan seperti Career, Ranked Match, dan Tournament.

VNGGames, salah satu publisher game terbesar di Vietnam dan Asia Tenggara meluncurkan Total Football VNG di Indonesia pada pekan depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026  VNGGames  Sepak Bola  Rizky Ridho 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp