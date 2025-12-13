Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Menjelang Planet Sports Run 2026, Puma Hadirkan Pengalaman Berlari yang Berbeda

Sabtu, 13 Desember 2025 – 15:14 WIB
Menjelang Planet Sports Run 2026, Puma Hadirkan Pengalaman Berlari yang Berbeda - JPNN.COM
Acara konferensi pers pre race Puma menjelang Planet Sports Run 2026 di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (13/12). Foto: Dokumentasi Puma Indonesia

jpnn.com - Jenama asal Jerman Puma terus berupaya melebarkan sayap di pasar lari Indonesia menjelang gelaran Planet Sports Run 2026.

Teamhead Marketing Puma Indonesia Rachmat B. Trilaksono mengungkapkan upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pelari sebelum mengikuti ajang maraton.

Melalui rangkaian kegiatan pre-race, Puma berharap para peserta dapat merasakan atmosfer kompetisi menjelang PSR 2026 yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.

Baca Juga:

"Melalui sesi pre race ini, kami ingin menghadirkan langsung atmosfer komunitas lari sekaligus memperkenalkan semangat DNA Go Wild, yaitu keberanian untuk bergerak, berekspresi, dan melampaui batas diri."

"Kegiatan ini bukan sekadar latihan fisik, tetapi juga menjadi pengalaman emosional agar seluruh peserta dapat merasakan energi komunitas dan kedekatan antarpelari," ujar Rachmat.

Kegiatan pre-race tersebut digelar pada Sabtu (13/12/2025) di Stadion Madya, Jakarta, dan dipimpin oleh Ketua Komunitas PUMA Nitro Run Club (PNRC) Anke Ardine.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, seluruh peserta juga berkesempatan mencoba sepatu lari terbaru Puma, yakni Velocity Nitro 4, yang diklaim ringan dan nyaman untuk berlari.

Dengan teknologi full-length Nitrofoam, sepatu tersebut diklaim mampu memberikan stabilitas yang seimbang bagi pelari pemula hingga level menengah.

Puma mencoba melebarkan sayap di pasar lari Indonesia jelang Planet Sports Run 2026, Sabtu (13/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Planet Sports Run 2026  Puma  Planet Sports Run  event lari  event lari Jakarta  Planet Sports 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp