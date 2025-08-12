Menjelang Playoff ACL 2, Persib Bandung Beri Kabar Mengejutkan

jpnn.com - Satu hari menjelang laga penentuan di panggung Asia, Persib Bandung menyampaikan kabar tak terduga.

Kampiun Liga 1 dua musim terakhir itu belum bisa menggunakan jersei terbaru ketika menghadapi Manila Diggers (Filipina) pada play off AFC Champions League Two (ACL 2).

Persib Gunakan Jersei Alternatif

Keputusan ini diambil karena jersei terbaru Persib untuk kompetisi ACL 2025 yang diproduksi Kelme belum dapat digunakan karena masih dalam proses pengiriman.

Dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku di AFC, Persib akan menggunakan jersei alternatif pada pertandingan penting ini.

“Kami memohon maaf atas keterlambatan ini. Dalam waktu dekat, seluruh apparel resmi Kelme, mulai dari jersei, training kit, hingga perlengkapan dan merchandise lainnya, akan tersedia di Persib Store dan digunakan oleh tim maupun ofisial pada sesi latihan serta pertandingan berikutnya di kompetisi Super League dan ACL 2025,” kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan.

Persiapan Tim Tak Terganggu

Meski demikian, pihak manajemen menegaskan bahwa persiapan tim tidak terganggu oleh situasi ini. Fokus utama Persib tetap tertuju pada upaya meraih kemenangan di GBLA demi mengamankan tiket ke fase grup ACL 2.

Laga melawan Manila Diggers bukan hanya menjadi ajang pembuktian kualitas tim, tetapi juga momentum untuk melangkah lebih jauh membawa nama Bandung dan Indonesia di panggung sepak bola internasional.

Menurut jadwal, duel Persib vs Manila Diggers akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (13/8/2025) malam WIB.(persib/mcr15/jpnn)