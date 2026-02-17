Menjelang Puasa, Warga Tangerang Keramas Bareng di Sungai Cisadane

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Ratusan warga Kelurahan Babakan Kota Tangerang melakukan keramas bareng di Sungai Cisadane menjelang bulan puasa.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan tradisi sekaligus sebagai warisan budaya yang dijalankan rutin setiap tahun.

Kepala Bidang Budaya Disbudpar Kota Tangerang Supendi mengatakan keramas bareng merupakan tradisi yang telah dijalani secara turun-temurun.

Kegiatan ini dimaknai warga sebagai momentum untuk menyucikan diri sebelum menjalani ibadah puasa dan juga mempererat silaturahmi antar-warga.

"Mereka kumpul bersama. Usai keramas bareng, mereka saling maaf-maafan dan mendoakan agar ibadah Ramadan yang dijalani nanti berjalan lancar," katanya.

Supendi menambahkan keramas bareng merupakan warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat, meski telah melewati berbagai generasi.

Menurutnya, tradisi itu bukan sekadar kegiatan mandi bersama, melainkan sarat nilai spiritual dan sosial.

“Ini adalah tradisi masyarakat Babakan yang sudah dilakukan puluhan tahun di bantaran Sungai Cisadane. Nilainya bukan hanya membersihkan badan, tetapi juga menyucikan hati dan mempererat silaturahmi menjelang Ramadhan,” ujarnya.

Sekretaris Camat Tangerang Ahmad Taufik Hidayat menjelaskan tradisi ini rutin digelar setiap tahun oleh warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babakan, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua.