Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Mobil

Menjelang Puasa, Warga Tangerang Keramas Bareng di Sungai Cisadane

Selasa, 17 Februari 2026 – 21:21 WIB
Menjelang Puasa, Warga Tangerang Keramas Bareng di Sungai Cisadane - JPNN.COM
Warga menggelar tradisi keramas bareng di bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten, Selasa (17/2/2026). Tradisi keramas bareng tersebut sebagai simbol membersihkan diri jelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nym.

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Ratusan warga Kelurahan Babakan Kota Tangerang melakukan keramas bareng di Sungai Cisadane menjelang bulan puasa.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan tradisi sekaligus sebagai warisan budaya yang dijalankan rutin setiap tahun.

Kepala Bidang Budaya Disbudpar Kota Tangerang Supendi mengatakan keramas bareng merupakan tradisi yang telah dijalani secara turun-temurun.

Baca Juga:

Kegiatan ini dimaknai warga sebagai momentum untuk menyucikan diri sebelum menjalani ibadah puasa dan juga mempererat silaturahmi antar-warga.

"Mereka kumpul bersama. Usai keramas bareng, mereka saling maaf-maafan dan mendoakan agar ibadah Ramadan yang dijalani nanti berjalan lancar," katanya.

Supendi menambahkan keramas bareng merupakan warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat, meski telah melewati berbagai generasi.
Menurutnya, tradisi itu bukan sekadar kegiatan mandi bersama, melainkan sarat nilai spiritual dan sosial.

Baca Juga:

“Ini adalah tradisi masyarakat Babakan yang sudah dilakukan puluhan tahun di bantaran Sungai Cisadane. Nilainya bukan hanya membersihkan badan, tetapi juga menyucikan hati dan mempererat silaturahmi menjelang Ramadhan,” ujarnya.

Sekretaris Camat Tangerang Ahmad Taufik Hidayat menjelaskan tradisi ini rutin digelar setiap tahun oleh warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babakan, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Ratusan warga Kelurahan Babakan Kota Tangerang melakukan keramas bareng di Sungai Cisadane menjelang bulan puasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sungai Cisadane  Keramas Bareng  Warga  Ramadan 
BERITA SUNGAI CISADANE LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp