JPNN.com - Entertainment - Seleb

Menjelang Putusan Cerai, Atalia Praratya Mantap Ingin Berpisah dari Ridwan Kamil

Minggu, 04 Januari 2026 – 12:41 WIB
Anggota DPR RI Atalia Praratya. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bahtera rumah tangga antara Atalia Praratya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil hampir di ujung tanduk.

Pernikahan yang sudah dibangun selama 29 tahun itu dipastikan selesai, pada pekan depan.

Pekan depan keduanya resmi menyandang status baru, setelah hakim membacakan putusan atas gugatan yang dilayangkan Atalia.

Adapun sidang putusan cerai Atalia dan Ridwan Kamil akan digelar di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung pada Rabu (7/1/2026).

Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa membenarkan jika gugatan perceraian kliennya akan dikabulkan pada pekan depan.

"Betul. Putusan melalui e-court. Jadi tidak hadir secara fisik ke pengadilan. Tapi sidang putusan melalui e-court masing-masing kuasa hukum," kata Debi saat dikonfirmasi, Minggu (4/1).

Debi menuturkan, menjelang putusan, kliennya tetap pada pendiriannya, yakni berpisah.

"Tidak ada perubahan (keputusannya tetap berpisah)," tuturnya.

Sidang putusan perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil segera diumumkan pada pekan depan.

