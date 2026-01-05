Close Banner Apps JPNN.com
Menjelang Putusan Cerai, Atalia Praratya Sambangi Makam Eril dan Ungkap Kerinduan

Senin, 05 Januari 2026 – 14:24 WIB
Anggota DPR RI Atalia Praratya saat menghadiri sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya kembali membagikan momen penuh haru saat menyambangi makam putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz.

Momen tersebut dia unggah melalui akun Instagram pribadinya dan langsung menyentuh hati warganet.

Apalagi, Atalia diketahui tengah menanti putusan perceraiannya dengan Ridwan Kamil.

Dalam unggahan tersebut, Atalia menuliskan ungkapan kerinduan yang mendalam kepada sang anak.

“Ada satu rindu yang tidak pernah pergi…,” tulis Atalia dalam caption unggahannya yang dikutip pada Senin (5/1).

Dia menggambarkan rindu itu sebagai perasaan yang terus tinggal dan tumbuh di dalam hati.

“Ia tinggal, menetap, lalu tumbuh menjadi harapan..,” lanjut Atalia, mengiringi potret dirinya di pusara sang anak.

Atalia juga menyelipkan doa penuh harap dalam unggahannya tersebut.

Atalia Praratya mengunggah momen ziarah ke makam Eril dan menuliskan rindu serta doa penuh haru di Instagram.

