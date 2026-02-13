Close Banner Apps JPNN.com
Menjelang Ramadan, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp95 Ribu

Jumat, 13 Februari 2026 – 14:52 WIB
Tampilan barang jualan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (13/2). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang bulan suci Ramadan, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Jakarta Selatan terpantau mengalami kenaikan signifikan.

Di Pasar Kebayoran Lama, komoditas cabai rawit merah melonjak hingga menyentuh angka Rp95.000 per kilogram.

Kenaikan ini juga diikuti jenis cabai lainnya, seperti cabai merah keriting yang dibanderol seharga Rp50.000 per kilogram.

Sementara itu, harga tomat masih berkisar di harga normal di angka Rp13.000 per kilogram.

Komoditas bumbu utama seperti bawang merah dan bawang putih kompak berada di harga Rp40.000 per kilogram.

Keresahan akibat kenaikan harga cabai rawit merah ini dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga yang mulai berbelanja untuk stok Ramadah.

Eli, seorang warga yang biasa berbelanja di Pasar Lenteng Agung, mengaku terkejut dengan perubahan harga yang terjadi secara serentak.

"Semua bahan pangan naik. Apalagi cabai rawit merah sampai 90 ribu," ujar Eli saat dihubungi via pesan singkat, Jumat (13/2).

Menjelang bulan suci Ramadan, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Jakarta Selatan terpantau mengalami kenaikan signifikan.

