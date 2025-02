Menjelang Ramadan, LPH PTSI Gencar Lakukan Edukasi Terkait Standar Halal

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemeriksa Halal Utama Surveyor Indonesia (LPH PTSI) gencarkan melakukan edukasi standar fatwa halal menjelang bulan Ramadan.

Edukasi itu diberikan melalui keterlibatan dalam diskusi terbuka bersama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bagian dari sosialisasi dan penguatan standar fatwa halal dan proses penetapannya hingga dapat dirilis dalam bentuk sertifikat halal.

LPH PTSI juga hadir memberikan edukasi dalam gelaran Talkshow EKRAF Connect dengan tema “EKRAF Level Up: Digital, Collaboration, and Expansion go to Export,” yang mengedepankan peran sertifikasi halal dalam mendukung industri kreatif.

Hal ini sejalan dengan peran PTSI sebagai The Guardian of Assurance yang secara holistik hadir membersamai berbagai proses penguatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui irisan antara industri halal dan ekonomi kreatif.

Sepanjang 2024, sebanyak 1027 sertifikat halal telah terbit dari hasil pemeriksaan LPH PTSI kepada pelaku usaha di Indonesia, Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, dan Malaysia.

Pemeriksaan pada negara-negara tersebut dilakukan pada produk-produk luar negeri yang akan diperjualbelikan di Indonesia maupun produk dalam negeri yang diproduksi di sana.

Selain pemeriksaan komersil, LPH PTSI juga turut hadir mendukung kegiatan-kegiatan BUMN, Lembaga Negara, serta Lembaga Pendidikan, dengan total 499 kegiatan pemeriksaan halal yang berkolaborasi dengan Rumah BUMN Telkom, Kementerian Perindustrian, dan Universitas Jenderal Sudirman.

Direktur Komersial PTSI, Saifuddin Wijaya menekankan komitmen PTSI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal untuk terus menjaga standar fatwa halal sekaligus hadir mendorong industri untuk dapat memenuhi standar sertifikasi halal.