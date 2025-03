Menjelang Rilis Album, Rich Brian Kembali Lewat Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Rapper asal Indonesia yang kini berdomisili di Los Angeles, Rich Brian mengumumkan album terbaru Where Is My Head? yang akan dirilis pada 23 Mei 2025.

Pengumuman tersebut disertai dengan peluncuran single anyar yang bertitel Little Ray Of Light.

Little Ray Of Light adalah perilisan pertama Rich Brian sejak EP Brightside pada 2022 lalu.

Lagu tersebut menandai pergeseran sonik yang signifikan dari lagu-lagu sebelumnya yang mendasari karier Rich Brian.

Little Ray Of Light yang diproduksi sendiri dibuat dengan instrumentasi analog dan menampilkan nyanyian Rich Brian dengan cara yang belum pernah dilakukan pada lagu-lagu sebelumnya.

Video musik yang menyertai lagu itu sama apa adanya dan mendalamnya dengan lagu itu sendiri.

Rich Brian hadir sebagai pemain string section, yang menunjukkan keterlibatan dalam pengarahan kreatif video musik bersama sutradara Jared Hogan.

Lagu dan video itu menandai perkenalan ulang dengan rapper berusia 25 tahun itu.