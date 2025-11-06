Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Selangor vs Persib, Bojan Hodak Sindir Kualitas Rumput Stadion Petaling Jaya

Kamis, 06 November 2025 – 17:43 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persibcoid

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengomentari kualitas rumput stadion yang akan digunakan saat menghadapi Selangor FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2).

Arena yang dimaksud ialah Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, yang menurut Hodak memiliki kualitas rumput buruk.

Hodak Sindiri Kualitas Stadion

Setelah dicoba para pemain dalam sesi official training, Hodak menilai stadion berkapasitas 10 ribu itu hanya unggul dari sisi eksterior bangunan.

Kualitas rumput dari stadion yang dibuka pada 1996 bahkan disebut tak lebih bagus dengan di Indonesia.

"Mereka membuat stadion ini terlihat bagus dari luar karena persiapannya, tetapi kalau dilihat dari dalam, kondisi lapangannya sangat buruk," kata Hodak, Kamis (6/11/2025).

Saran dari Bojan Hodak

Menurutnya, kualitas rumput merupakan elemen terpenting dalam pembangunan stadion. Hodak menilai kondisi lapangan yang buruk bisa berpengaruh besar terhadap jalannya pertandingan dan keselamatan pemain.

Percuma punya stadion dengan eksterior yang megah atau fasilitas mewah, tetapi kualitas rumputnya buruk.

"Di Malaysia banyak yang tak paham bahwa hal terpenting dalam stadion adalah lapangannya, karena kami bermain di lapangan, bukan di tribune. Sayangnya, saya tak punya wewenang soal itu," ujarnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengomentari kualitas rumput di Stadion MBPJ yang dipakai saat menghadapi Selangor FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2).

TAGS   Bojan Hodak  Persib  Selangor FC  Persib Bandung  AFC Champions League Two 
