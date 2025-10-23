Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Menjelang Seri Malaysia, Alex Marquez Bawa Modal Kuat dari MotoGP Australia

Kamis, 23 Oktober 2025 – 07:14 WIB
Menjelang Seri Malaysia, Alex Marquez Bawa Modal Kuat dari MotoGP Australia
Pembalap Gresini Racing di MotoGP Australia. Foto: gresiniracing

jpnn.com, JAKARTA - Alex Marquez tampil impresif di MotoGP Australia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Minggu (19/10).

Pembalap Tim BK8 Gresini Racing itu berhasil finis di posisi keempat, sekaligus mengamankan poin penting untuk menjaga peluangnya sebagai runner-up dunia.

Balapan berlangsung penuh drama sejak awal. Alex sempat menghadapi tekanan dari deretan pembalap papan atas, tetapi berhasil mempertahankan ritme hingga garis finis.

Sementara itu, rekan setimnya, Fermin Aldeguer, harus puas di posisi ke-14 setelah motornya mengalami kendala teknis di tengah lomba.

Market Development General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI), Rommy Averdy Saat, menyampaikan apresiasi atas performa kedua pembalap Gresini Racing yang mendapat dukungan penuh dari Federal Oil.

“Konsistensi Alex dan perjuangan Fermin patut diapresiasi. Ini sejalan dengan semangat Federal Oil yang selalu berupaya memberikan perlindungan terbaik untuk performa maksimal,” ujarnya.

Alex Marquez mengaku lega bisa menutup akhir pekan yang sulit dengan hasil positif.

“Saya memberikan segalanya. Setelah dua kali jatuh kemarin, bisa finis keempat dan membawa pulang poin penting rasanya luar biasa. Sekarang fokus kami ke Malaysia,” kata Alex.

Alex Marquez tampil impresif di MotoGP Australia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Minggu (19/10).

TAGS   Alex Marquez  MotoGP Australia  MotoGP Malaysia 2025  MotoGP  Gresini Racing  Federal Oil  Fermin Aldeguer 
