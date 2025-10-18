Menjelang Setahun Pemerintahan Prabowo, Mendikdasmen Jadi Menteri Berkinerja Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga riset independen IndoStrategi membeberkan kinerja para menteri Kabinet Merah Putih selama setahun kepemimpinan Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menyebutkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjadi pembantu presiden dengan skor tertinggi.

“Berdasarkan hasil penelitian kami, Abdul Mu’ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35,” ujar Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman saat memaparkan rilis lembaganya di Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Ali mengatakan skor tertinggi menandakan kinerja menteri kabinet positif dan hal itu dilihat dari pencapaian program prioritas di masing-masing lembaga.

“Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor dan yang tertinggi itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35,” jelas kandidat doktor dari Unpad itu.

Riset IndoStrategi dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling.

Total 424 responden 34 provinsi yang dipilih berdasarkan kriteria pendidikan minimal strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, hingga pengusaha.

Selain wawancara langsung, riset ini juga melibatkan analisis terhadap sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta pandangan para pengamat dan akademisi.