Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Menjelang Sidang Putusan, Nikita Mirzani Ungkap Perasaannya

Selasa, 28 Oktober 2025 – 12:19 WIB
Menjelang Sidang Putusan, Nikita Mirzani Ungkap Perasaannya - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Nikita Mirzani bakal menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ditanyai soal persiapan menjelang sidang putusan, aktris 39 tahun itu lantas memberi jawaban santai.

"Enggak ada persiapan," ujar Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Baca Juga:

Terkait sidang vonis yang bakal dijalaninya hari ini, pemain film Comic 8 itu berharap masih bisa mendapatkan keadilan.

"Pas banget hari sumpah pemuda, ya. Semoga keadilan masih ada di PN Jaksel," kata Nikita Mirzani.

Ibu tiga anak itu lantas meminta doa yang terbaik untuk pembacaan putusannya nanti.

Baca Juga:

Terlepas dari itu, Nikita Mirzani merasa senang menjelang sidang putusan.

"(Bagaimana mau vonis?) Happy, happy, happy," tuturnya.

Aktris Nikita Mirzani bakal menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Pengadilan Negeri  sidang putusan  Reza Gladys 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp