Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Menjelang Sidang Putusan, Vadel Badjideh Bicara Kesiapan dan Doa

Rabu, 01 Oktober 2025 – 16:16 WIB
Menjelang Sidang Putusan, Vadel Badjideh Bicara Kesiapan dan Doa - JPNN.COM
Vadel Badjideh di PN jakarta Selatan, Rabu (9/7) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Vadel Badjideh menjalani sidang putusan atas kasus dugaan tindak asusila di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Ditanyai soal kesiapannya menjelang pembacaan putusan terkait kasus yang menjeratnya, Vadel Badjideh lantas memberikan jawaban singkat.

"Siap, siap, selalu siap," kara Vadel Badjideh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, selebritas TikTok itu juga mengungkapkan persiapannya menjelang pembacaan putusan.

Vadel Badjideh mengaku hanya menyiapkan mental sekaligus banyak berdoa.

"(Persiapannya) doa, doa," ucap Vadel Badjideh.

Baca Juga:

Lalu, apa harapan mantan kekasih putri Nikita Mirzani, LM itu terkait putusan majelis hakim nanti

Dia mengaku menyerahkan semua yang bakal terjadi kepada sang pencipta.

Vadel Badjideh bakal menjalani sidang putusan atas kasus dugaan tindak asusila di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vadel Badjideh  kasus vadel badjideh  Nikita Mirzani  Lolly Nikita Mirzani 
BERITA VADEL BADJIDEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp