Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Menjelang Sidang Tuntutan, Ammar Zoni Akhiri Hubungan dari Dokter Kamelia

Selasa, 10 Maret 2026 – 15:15 WIB
Menjelang Sidang Tuntutan, Ammar Zoni Akhiri Hubungan dari Dokter Kamelia - JPNN.COM
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni akan menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dijadw pada 13 Maret 2026.

Adapun sidang tersebut beragendakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Menjelang agenda itu, Ammar Zoni dikabarkan putus hubungan asmara dari kekasihnya, Dokter Kamelia yang selalu hadir mendampingi dirinya saat sidang.

Baca Juga:

Kabar tersebut beredar setelah Dokter Kamelia melakukan siaran langsung di media sosial baru-baru ini.

Dalam video tersebut, dia menyatakan hubungan dirinya dengan Ammar Zoni sudah berakhir.

"Gue sudah tidak ada hubungan lagi sama Ammar Zoni," kata Dokter Kamelia.

Baca Juga:

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu menjelaskan, justru Ammar Zoni yang memilih memutuskan hubungan.

Dokter Kamelia menyebut, Ammar Zoni menyampaikan keputusan itu lewat sebuah surat pernyataan.

Aktor Ammar Zoni akan menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dijadw pada 13 Maret 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Dokter Kamelia  Pacar Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp