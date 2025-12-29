Menjelang Tahun Baru, Menteri ESDM Pastikan Distribusi Energi Aman

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman menjelang Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat Menteri ESDM melakukan peninjauan sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Nataru untuk memastikan kesiapan pasokan energi nasional, termasuk di wilayah strategis yang menopang kebutuhan energi DKI Jakarta dan Banten.

Berdasarkan pemaparan Direksi Pertamina dan BPH Migas, stok BBM nasional saat ini berada di atas rata-rata normal.

Bahlil menyampaikan pasokan berbagai jenis BBM, mulai dari Solar, gasoline RON 90, RON 92, hingga Pertamax Turbo, seluruhnya berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Stok LPG nasional juga tercatat berada di atas rata-rata normal.

“Dengan kondisi stok tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM maupun LPG selama periode Nataru,” ujar Bahlil.

Terkait wilayah Aceh, Bahlil menyampaikan pemerintah bersama Pertamina terus mengawal distribusi energi ke wilayah terdampak bencana, termasuk yang mengalami gangguan akses.

Selama beberapa waktu terakhir, penyaluran BBM dan LPG dilakukan melalui transportasi udara menggunakan helikopter dan pesawat untuk memastikan pasokan tetap terjaga.