Menjelang Tayang di Bioskop, Film Disclosure Day Sudah Dapat Pujian

Sabtu, 30 Mei 2026 – 19:19 WIB

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Film fiksi ilmiah berjudul Disclosure Day garapan sutradara Steven Spielberg akan tayang di bioskop mulai 12 Juni 2026.

Menjelang tayang untuk publik, Disclosure Day diputar perdana untuk pers beberapa waktu lalu.

Variety melaporkan bahwa film bertema UFO itu mendapat pujian bahkan dinilai sebagai karya terbaik Steven Spielberg dalam dua dekade terakhir.

Peran aktris Emily Blunt yang dinilai menonjol dalam Disclosure Day juga mendapat pujian dari wartawan film.

Reporter hiburan senior Gizmodo, Germain Lussier, menyebut Disclosure Day sebagai film penuh ketegangan yang memadukan kisah pengejaran, romansa, dan misteri dalam bungkus keajaiban fiksi ilmiah.

"Ini film terbaik Spielberg dalam 20 tahun terakhir, penuh dengan semua keajaiban yang membuat film-filmnya begitu istimewa, ditambah karakter/penampilan luar biasa dari Emily Blunt," ungkap Germain Lussier.

"Saya cukup beruntung menonton film ini tanpa mengetahui apa pun sebelumnya, dan saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan hal yang sama. Berhentilah menonton trailernya," tambah Pemimpin Redaksi Collider, Steven Weintraub.

Film Disclosure Day menceritakan seorang pembawa acara prakiraan cuaca televisi di Kansas City.