Menjelang Tayang, Film Horor Dia Bukan Ibu Berkompetisi di Fantastic Fest 2025

jpnn.com, JAKARTA - Film horor yang berjudul Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) resmi terpilih sebagai official selection Fantastic Fest 2025.

Adapun Fantastic Fest merupakan festival film genre terbesar di Amerika Serikat, yang akan digelar pada 18-25 September 2025 di The Alamo Drafthouse South Lamar di Austin, Texas.

Festival film tersebut berfokus pada film-film genre seperti horor, fantasi, fiksi ilmiah, aksi, dan film-film fantastis.

Dalam edisi ke-20 festival, Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) bakal menjadi satu dari 45 film yang melakukan world premiere (penayangan perdana), dari total 78 film yang diputar selama festival.

Film produksi MVP Pictures yang disutradarai Randolph Zaini itu masuk dalam program Next Wave Competition dan nantinya berkompetisi dengan enam judul film dari berbagai negara.

Para juri terdiri dari di antaranya aktor, sutradara, produser, penulis, tokoh di industri film dan festival, seperti Patton Oswalt, sutradara dan musisi Fred Durst, penulis Otessa Moshfegh, sutradara Aaron Schimberg dan Mercedes Bryce Morgan, serta produser Brandon Hill.

Produser Dia Bukan Ibu (A Woman Called Mother) Amrit Punjabi menyatakan pihaknya percaya bahwa cerita film ini memiliki universalitas dengan audiens global, dibalut dengan genre horor yang juga menjadi bahasa universal saat ini dalam menikmati sebuah film.

"Dia Bukan Ibu dari Randolph memberikan kengerian penonton di Fantastic Fest tentang sisi tergelap manusia, dan semoga menjadi awal yang baik sebelum filmnya tayang di Indonesia,” ungkap Amrit Punjabi.